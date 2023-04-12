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      Nike Everyday

      训练短袜（1 双）

      ¥59
      ¥79
      25% 折让

      青石蓝/椰奶色
      白色/黑
      黑/白色

      匠心褶边设计，助力畅快开练。Nike Everyday 训练短袜（1 双）融入褶边袜口设计，采用柔软纱线结合导湿速干性能，在训练期间帮助双足保持干爽舒适，且不失时尚风范。

      • 显示颜色： 青石蓝/椰奶色
      • 款式： DH5485-430

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