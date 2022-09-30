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      Nike Everyday Essentials Circa 72

      Crew 运动袜（1 双）

      ¥69
      ¥99
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      珍珠白/椰奶色/黑
      大学蓝/游戏宝蓝/明亮硫黄色

      Nike Everyday Essentials Circa 72 Crew 运动袜（1 双）采用匠心设计，旨在纪念经典耐克勾勾诞生 50 周年。采用整版耐克勾勾设计，搭配小腿处的复古 NIKE 标志，出色演绎衣橱佳选单品。Circa 72 以全新配色、纹理和图案焕新演绎元年款 Nike 风格和款型，成就田径运动、赛场和日常生活的心仪之选。

      • 显示颜色： 珍珠白/椰奶色/黑
      • 款式： DQ0788-219

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