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      Nike Everyday Lightweight

      女子训练运动浅口袜（3 双）

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      多色
      白色/黑
      黑/白色

      Nike Everyday Lightweight 女子训练运动浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。

      • 显示颜色： 多色
      • 款式： SX4863-960

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      从SP17开始,袜子尺码略有调整。短期内会有新旧尺码同时存在的现象，但是不影响穿着。为方便消费者选择合适袜子，建议按照欧码鞋码来选择。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。