Nike Everyday Plus

舒适速干中筒训练袜（3 双）

¥79
¥109
27% 折让

Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（3 双）的后跟和足尖部位融入加厚设计，结合支撑力出众的舒适足弓板带，在训练中为你带来舒适感受。导湿速干且透气非凡的足面设计，帮助双足保持干爽，助你实现出色运动表现。

  • 显示颜色： 多色
  • 款式： SX6888-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。