谁不喜欢八九十年代的袜子呢？ Nike Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）便以此为灵感，打造焕新佳选。 罗纹袜筒设计，助你随心搭出个性慵懒造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。