想要舒适脚感与时尚型格，不只可以穿上运动鞋，还可选择 Nike Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）。该运动袜采用双层式拼接袜筒设计，并搭载导湿速干技术，帮助双足保持干爽，塑就出众外观。前足和后跟采用加厚设计，缔造舒适迈步体验；结合足弓板带，赋予足部舒适支撑感受。

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