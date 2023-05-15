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      Nike Everyday Plus

      舒适速干中筒运动袜（1 双）

      ¥79

      油绿/白色
      土星金/白色
      波罗的海蓝/白色
      杉木红
      麦芽棕/浅骨色/白色
      黑

      Nike Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）兼具时尚风范和舒适脚感，在关键区域采用加厚设计，塑就舒适的日常穿着体验。Dri-FIT 材料结合足背疏松针织设计，帮助双足保持清凉干爽，足弓板带塑就舒适贴合感。

      • 显示颜色： 油绿/白色
      • 款式： DA2613-386

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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