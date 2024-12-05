Nike 和 Stüssy 的合作关系始于 2000 年，一直延续至今。 作为该合作系列的出色单品，Nike Everyday Plus x Stüssy 舒适速干中筒运动袜（3 双）采用 Nike 标志性舒适设计，融入 Stüssy 经典标志。 导湿速干技术帮助双足保持干爽舒适；弹性面料契合足形，但又不会产生松垮感。

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