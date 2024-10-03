Nike Everyday Plus Lightweight

女子速干训练浅口袜（3 双）

¥109

黑/白色
白色/狼灰

Nike Everyday Plus Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用锦纶和氨纶等混纺面料，缔造轻盈舒适感受。导湿速干设计，令双足保持干爽。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX5277-011

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从SP17开始,袜子尺码略有调整。短期内会有新旧尺码同时存在的现象，但是不影响穿着。为方便消费者选择合适袜子，建议按照欧码鞋码来选择。

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