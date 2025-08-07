Nike Everyday Plus Lightweight
女子速干训练短袜（3 双）
Nike Everyday Plus Lightweight 女子速干训练短袜（3 双）采用透气疏松针织设计，结合导湿速干技术，从热身到放松均可令双足保持干爽舒适。罗纹足弓板带包覆中足，缔造出众支撑体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CK6021-904
Nike Everyday Plus Lightweight
速干舒适，出众支撑
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 罗纹足弓板带包覆中足，提供出色支撑力
- 足面采用疏松针织设计，赋予双足出色透气性
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
