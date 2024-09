Nike "Express Yourself" "Just Do It" 婴童T恤采用柔软的棉和聚酯纤维混纺针织面料,结合缤纷配色,可与小小创想家的 Nike 运动鞋理想搭配。罗纹圆领,缔造舒适穿着体验;经典剪裁营造充裕活动空间,助力自如畅动。可搭配 Nike "Express Yourself" 系列裤装,打造风格统一的造型。

显示颜色: 帆白

款式: HQ7405-133