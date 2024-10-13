Nike "Express Yourself" "Just Do It" 婴童T恤采用柔软的棉和聚酯纤维混纺针织面料，结合缤纷配色，可与小小创想家的 Nike 运动鞋理想搭配。罗纹圆领，缔造舒适穿着体验；经典剪裁营造充裕活动空间，助力自如畅动。可搭配 Nike "Express Yourself" 系列裤装，打造风格统一的造型。

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