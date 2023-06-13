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      Nike Extreme 男子训练手套（1 副）采用低密度泡绵衬垫和轻盈材料，为你缔造自如无拘的运动体验。 手背侧融入透气网眼布，手掌侧则融入打孔设计，带来出色透气性，在训练期间营造干爽舒适的佩戴体验。

      • 显示颜色： 多色/黑/煤黑/白色
      • 款式： AC4229-945

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