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      Nike F.C.

      男子足球连帽衫

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      Nike F.C. 男子足球连帽衫结合四分之一拉链开襟设计，塑就凉爽舒适的穿着体验。起绒面料，柔软保暖，结合弹性衣袖和肩部设计，令手臂活动自如。拇指孔和风帽设计，塑就出色包覆体验。后身口袋配有拉链，并印有多国语言 “Nike Football” 图案。

      • 显示颜色： 泡沫粉/白色
      • 款式： AA4233-663

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