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      Nike F.C. Dri-FIT

      男/女足球上衣

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      2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，激励以积极自豪的态度参与运动，彰显对运动的热爱之情。Nike F.C. Dri-FIT 男/女足球上衣采用整版涂鸦印花搭配 Joga Bonito TV 运动员标志，旨在向该广告活动中的设计元素致敬。

      • 显示颜色： 白色/黑/白色
      • 款式： DA1474-100

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