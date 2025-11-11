Nike Fast
Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤
售罄：
此配色当前无货
Nike Fast Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤专为竞速运动设计，提供有力支撑，助你引爆疾速。弹性贴身面料可导湿速干，舒适衬裤提升包覆效果。设有三个口袋，便于存放跑步基本装备。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH4518-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 衬裤为关键部位提供支撑
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
- 多口袋设计，便于存放跑步基本装备
- 其中，后身内侧口袋空间充裕，可收纳大部分手机
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
