Nike Fast "Kipchoge"

Dri-FIT 基普乔格男子速干跑步背心

¥269
¥299
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Nike Fast "Kipchoge" Dri-FIT 基普乔格男子速干跑步背心采用修身版型，结合导湿速干的透气网眼布面料，助你在跑步过程中畅享轻盈干爽的穿着体验。

  • 显示颜色： 黑/体育场绿
  • 款式： FV9611-010

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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