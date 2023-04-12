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      Nike FE/NOM Flyknit

      女子高强度支撑运动内衣

      ¥599

      Nike FE/NOM Flyknit 女子高强度支撑运动内衣率先采用 Nike Flyknit 技术，缔造非凡轻盈的高强度支撑体验。该款内衣锐意革新，采用与 Flyknit 鞋款相同的制作工艺，具备出众的环境可持续发展特性，为你缔造非凡的舒适支撑感受和近乎无缝、轻若无物的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/暗灰
      • 款式： AJ4047-010

      尺寸与尺码

      • 高强度支撑

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