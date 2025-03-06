Nike Field General

耐克德训鞋女子薄底运动鞋

¥899

Nike Field General 女子运动鞋溯源橄榄球粗犷风范，潮酷风尚强势回归。顺滑天然皮革结合柔软翻毛皮材料，搭配华夫格外底，彰显 80 年代复古橄榄球格调和质感。

  • 显示颜色： 丝绒棕/帆白
  • 款式： HV5130-220

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