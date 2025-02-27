Nike Field General

耐克德训鞋女子运动鞋

¥749

白色/橡皮暗褐/峡谷绿
白色/橡皮浅褐/山峰白
元素粉/橡皮中褐/黑曜石色

Nike Field General 耐克德训鞋女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用合成材质与耐穿织物组合材质，结合华夫格外底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。

  • 显示颜色： 白色/橡皮暗褐/峡谷绿
  • 款式： FZ5593-103

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