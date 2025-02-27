Nike Field General

耐克德训鞋男子薄底运动鞋

¥799

暗灰/帆白/黑/多色
浅英国褐/帆白/黑/多色

Nike Field General 男子运动鞋溯源橄榄球粗犷风范，潮酷风尚强势回归。采用顺滑皮革和柔软翻毛皮，饰有蛇纹耐克勾标志，为复古橄榄球格调增添时尚新意。

  • 显示颜色： 暗灰/帆白/黑/多色
  • 款式： IF0667-001

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