溯源橄榄球粗犷风范，再现复古外观，潮酷风尚强势来袭。 Nike Field General '82 男子运动鞋精选优质皮革与耐穿织物组合材质，经典配色巧搭华夫格橡胶外底。 复古配色致敬曾陪伴传奇球星征战赛场的 20 世纪 80 年代元年鞋款。

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