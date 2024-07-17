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      Nike Field General '82 SP

      男子运动鞋

      ¥799

      Nike Field General '82 SP 男子运动鞋溯源橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。顺滑皮革与耐固织物组合材质，结合华夫格外底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。

      • 显示颜色： 微黄绿/橡皮浅褐/仙人掌绿
      • 款式： HM5685-700

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