 

Nike Flatspot XXII LB

太阳镜

¥619¥88029% 折让
售罄：此配色当前无货

这款街头风格单品出自 NV 系列，采用别致形状和简约细节。Nike Flatspot XXII LB 太阳镜质感轻盈，营造清晰视野，带来出色日常佩戴体验。


  • 显示颜色： 紫灰/浅咖喱黄
  • 款式： DV3779-557

Nike Flatspot XXII LB

¥619¥88029% 折让

这款街头风格单品出自 NV 系列，采用别致形状和简约细节。Nike Flatspot XXII LB 太阳镜质感轻盈，营造清晰视野，带来出色日常佩戴体验。

其他细节

  • 6 支点镜架搭配简约外观，满足日常佩戴需求
  • 灵活铰链，经久耐用，可安全开合

产品细节

  • 别致镜架形状搭配锁孔式鼻桥
  • 革新镜脚设计
  • 显示颜色： 紫灰/浅咖喱黄
  • 款式： DV3779-557

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