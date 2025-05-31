Nike Flatspot XXII LB
太阳镜
¥619¥88029% 折让
售罄：此配色当前无货
这款街头风格单品出自 NV 系列，采用别致形状和简约细节。Nike Flatspot XXII LB 太阳镜质感轻盈，营造清晰视野，带来出色日常佩戴体验。
- 显示颜色： 紫灰/浅咖喱黄
- 款式： DV3779-557
Nike Flatspot XXII LB
¥619¥88029% 折让
这款街头风格单品出自 NV 系列，采用别致形状和简约细节。Nike Flatspot XXII LB 太阳镜质感轻盈，营造清晰视野，带来出色日常佩戴体验。
其他细节
- 6 支点镜架搭配简约外观，满足日常佩戴需求
- 灵活铰链，经久耐用，可安全开合
产品细节
- 别致镜架形状搭配锁孔式鼻桥
- 革新镜脚设计
- 显示颜色： 紫灰/浅咖喱黄
- 款式： DV3779-557
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。