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      Nike Flex Advance (TD)

      婴童易穿脱运动童鞋

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      Nike Flex Advance (TD) 婴童运动童鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。Nike FlyEase 技术塑就加宽鞋口，便于小宝贝轻松上脚。只需将固定带穿过鞋面即可。该鞋款经久耐穿，赋予稚嫩双足舒适灵活感受，是爬行和学步的理想之选。

      • 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色
      • 款式： CZ0188-404

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