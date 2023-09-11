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      Nike Flex Advance (PS)

      幼童易穿脱运动童鞋

      ¥399
      ¥469
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      Nike Flex Advance (PS) 幼童运动童鞋采用匠心打造，便于穿脱。 采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。 将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助孩子适应系带鞋。 该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。

      • 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色
      • 款式： CZ0186-404

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