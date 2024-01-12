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      Nike Flex Advance Boot (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥329
      ¥499
      34% 折让

      釉粉/矿石紫/浅矿石紫/釉粉
      淡象牙白/海玻璃蓝/浅甜瓜橙

      Nike Flex Advance Boot (TD) 婴童运动童鞋专为寒冷天气匠心打造而成，便于穿脱。这款运动童鞋采用宽敞鞋口设计，让小宝贝轻松穿入，鞋面固定带营造稳固贴合感受。舒适穿着，就是这么简单。内里采用舒适起绒材料，搭配可驾驭不同地面的强劲抓地力，助力开启探索之旅。

      • 显示颜色： 釉粉/矿石紫/浅矿石紫/釉粉
      • 款式： DD0303-600

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      21: 鞋内长 13.2

      22: 鞋内长 14

      23.5: 鞋内长 15

      25: 鞋内长 15.8

      26: 鞋内长 16.7

      27: 鞋内长 17.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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