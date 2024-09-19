Nike Flex Advance Boot (TD)

婴童运动鞋靴子

¥499

釉粉/矿石紫/浅矿石紫/釉粉
黑/暗烟灰/大学红/白色

Nike Flex Advance Boot (TD) 婴童运动鞋专为寒冷天气匠心打造而成，便于穿脱。这款运动童鞋采用宽敞鞋口设计，让小宝贝轻松穿入，鞋面固定带营造稳固贴合感受。舒适穿着，就是这么简单。内里采用舒适起绒材料，搭配可驾驭不同地面的强劲抓地力，助力开启探索之旅。

  • 显示颜色： 釉粉/矿石紫/浅矿石紫/釉粉
  • 款式： DD0303-600

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

21: 鞋内长 13.2

22: 鞋内长 14

23.5: 鞋内长 15

25: 鞋内长 15.8

26: 鞋内长 16.7

27: 鞋内长 17.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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