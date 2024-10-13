Nike Flex Advance BR

婴童大网眼透气易穿脱运动鞋

¥249
¥429
41% 折让

暗烟灰/冰川蓝/白色
白色/光子灰/铁架黑/珊瑚粉红
黑/白色/体育场绿/深宝蓝

Nike Flex Advance BR 婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款灵活透气，舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。

  • 显示颜色： 暗烟灰/冰川蓝/白色
  • 款式： DC9367-001

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