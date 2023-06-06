跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Flex Advance BR (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥329
      ¥429
      23% 折让

      白色/光子灰/铁架黑/珊瑚粉红
      黑/白色/体育场绿/深宝蓝

      Nike Flex Advance BR (TD) 婴童运动童鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出加宽鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款灵活透气，舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。

      • 显示颜色： 白色/光子灰/铁架黑/珊瑚粉红
      • 款式： DC9367-100

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。