Nike Flex Advance BR

幼童大网眼透气易穿脱运动鞋

¥319
¥499
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Nike Flex Advance BR 幼童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。小宝贝将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助他们适应系带鞋。这款运动鞋透气性能出众、灵活柔韧且十分耐穿，适合小宝贝走路、奔跑和畅玩时穿着。

  • 显示颜色： 浅紫罗兰/冰川蓝/白色
  • 款式： DC9370-500

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.4

29.5: 鞋内长 19.2

31: 鞋内长 20.2

32: 鞋内长 21.2

33.5: 鞋内长 22

35: 鞋内长 22.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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