Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。小宝贝将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助他们适应系带鞋。这款运动鞋透气性能出众、灵活柔韧且十分耐穿，适合小宝贝走路、奔跑和畅玩时穿着。


非凡舒适，便捷穿脱

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。小宝贝将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助他们适应系带鞋。这款运动鞋透气性能出众、灵活柔韧且十分耐穿，适合小宝贝走路、奔跑和畅玩时穿着。

方便快速穿脱

采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配宽敞鞋口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

两片魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让小宝贝模仿系鞋带的动作，培养小宝贝的动手能力，从而让他们准备好适应真正的鞋带。

柔韧灵活

外底橡胶贴片，柔韧灵活，令小宝贝自如迈步。外底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。

其他细节

  • 优质鞋面，透气性出众，令稚嫩双足保持舒适
  • 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
  • 后跟添加衬垫，铸就非凡舒适感

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.4

    29.5: 鞋内长 19.2

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21.2

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

