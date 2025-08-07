Nike Flex Advance BR
耐克小飞碟幼童大网眼透气运动鞋
24% 折让
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。小宝贝将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助他们适应系带鞋。这款运动鞋透气性能出众、灵活柔韧且十分耐穿，适合小宝贝走路、奔跑和畅玩时穿着。
- 显示颜色： 温和灰绿/浅银/白色/雷雨蓝
- 款式： DC9370-003
非凡舒适，便捷穿脱
方便快速穿脱
采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配宽敞鞋口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
两片魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让小宝贝模仿系鞋带的动作，培养小宝贝的动手能力，从而让他们准备好适应真正的鞋带。
柔韧灵活
外底橡胶贴片，柔韧灵活，令小宝贝自如迈步。外底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 优质鞋面，透气性出众，令稚嫩双足保持舒适
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
- 后跟添加衬垫，铸就非凡舒适感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
