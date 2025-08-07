Nike Flex Advance BR
耐克小飞碟幼童运动鞋
24% 折让
便于孩子独立穿着。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，这个动作能够帮助孩子适应真正的鞋带。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。
- 显示颜色： 浅蓝灰/白色/黑/白色
- 款式： DV9107-411
方便快速穿脱
宽敞鞋口令运动鞋便于快速穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
两片魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带步骤，培养系带技能。
柔韧灵活
外底橡胶贴片，柔韧灵活，令小宝贝自如迈步。外底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
- 织物与合成材质组合鞋面，让稚嫩双足舒适非凡
- 后跟添加衬垫，打造出色舒适感
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
- 日常鞋款设计，助力畅玩
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
