 
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋 - 白色/白色/信号蓝/白色

Nike Flex Advance BR

耐克小飞碟幼童运动鞋

24% 折让

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心设计，便于穿脱。采用出众设计搭配宽敞鞋口，助孩子轻松穿入鞋子。将魔术贴固定带十字交叉，即可穿上运动鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，明亮配色搭配趣味十足的游戏风格图案，助力孩子们自如畅动、尽情玩耍。


  • 显示颜色： 白色/白色/信号蓝/白色
  • 款式： DV1754-111

Nike Flex Advance BR

24% 折让

非凡舒适，便捷穿脱

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心设计，便于穿脱。采用出众设计搭配宽敞鞋口，助孩子轻松穿入鞋子。将魔术贴固定带十字交叉，即可穿上运动鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，明亮配色搭配趣味十足的游戏风格图案，助力孩子们自如畅动、尽情玩耍。

方便快速穿脱

采用出众设计搭配宽敞开口，令鞋款便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

鞋面双魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，塑就稳固贴合感。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带步骤，培养系带技能。

柔韧灵活

外底融入橡胶贴片，柔韧灵活，令孩子自如迈步。外底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。

其他细节

  • 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
  • 织物与合成材质组合鞋面，让稚嫩双足倍感舒适
  • 后跟添加衬垫，打造出众舒适感
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/信号蓝/白色
  • 款式： DV1754-111

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.8

    29.5: 鞋内长 19.6

    31: 鞋内长 20.4

    32: 鞋内长 21.3

    33.5: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 23.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。