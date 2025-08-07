Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心设计，便于穿脱。采用出众设计搭配宽敞鞋口，助孩子轻松穿入鞋子。将魔术贴固定带十字交叉，即可穿上运动鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，明亮配色搭配趣味十足的游戏风格图案，助力孩子们自如畅动、尽情玩耍。

鞋面双魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，塑就稳固贴合感。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带步骤，培养系带技能。

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心设计，便于穿脱。采用出众设计搭配宽敞鞋口，助孩子轻松穿入鞋子。将魔术贴固定带十字交叉，即可穿上运动鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，明亮配色搭配趣味十足的游戏风格图案，助力孩子们自如畅动、尽情玩耍。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。