Nike Flex Advance BR

耐克小飞碟幼童运动鞋

¥499

便于孩子独立穿着。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，这个动作能够帮助孩子适应真正的鞋带。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。

  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/黑/白色
  • 款式： DV9107-411

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.5

29.5: 鞋内长 19.4

31: 鞋内长 20.2

32: 鞋内长 21

33.5: 鞋内长 22.1

35: 鞋内长 22.9

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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