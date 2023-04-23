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      让小宝贝穿上 Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。FlyEase 技术塑就加大开口设计，让稚嫩双足轻松穿入。只需稳固好固定带即可。该鞋款舒适耐穿，且格外柔韧灵活。让小宝贝穿上这款鞋履，并在外出玩耍时把自己想象成他们钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？

      • 显示颜色： 白金色/缬草蓝/冰川蓝/金属银
      • 款式： DQ6476-001

      尺寸与尺码

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