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      Nike Flex Essential TR

      女子训练鞋

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      Nike Flex Essential TR 女子训练鞋采用轻盈透气鞋面，搭配富有支撑性的厚底设计，缔造多方位柔韧灵活性和强劲抓地力。无论是低强度训练还是日常穿着，该款训练鞋皆可轻松驾驭。

      • 显示颜色： 玫瑰金/冰番石榴色/红古铜/帆白
      • 款式： 924344-604

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