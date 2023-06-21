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      Nike Flex Experience Run 10

      男子公路跑步鞋

      ¥349
      ¥499
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      黑/白色
      浅银灰/狼灰/山峰白/椒红

      Nike Flex Experience Run 10 男子公路跑步鞋专为运动打造，简约百搭。休闲跑者专属鞋款，稳固贴合，后跟融入轻盈缓震设计，助你一路畅跑。鞋面采用简约设计，为鞋款加分，可随心搭配休闲穿着，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： CI9960-002

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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