Nike Flex Experience Run 12 Premium

女子跑步训练鞋

¥289
¥499
42% 折让

穿上 Nike Flex Experience Run 12 Premium 女子跑步训练鞋，朝跑步目标稳步迈进。采用简约设计，整个运动范围从后跟延伸至鞋头，助你自如畅动，找准自己的节奏。鞋款外观融入金属色元素装饰，让你成为瞩目焦点。

  • 显示颜色： 山峰白/黑/白色/金属银
  • 款式： FZ2114-100

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