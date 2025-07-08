Nike Flex Plus 2
大童一脚蹬跑步鞋
29% 折让
无论是课间玩耍、上体育课，还是奔赴多种挚爱活动，Nike Flex Plus 2 大童跑步鞋都能让孩子即刻出发，尽情畅跑玩乐。弹性拼接设计带来轻松便捷的穿脱体验；关键区域透气出众，经久耐穿；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令孩子自信畅动。
- 显示颜色： 黑/暗灰/白色
- 款式： DV8999-003
Nike Flex Plus 2
29% 折让
无论是课间玩耍、上体育课，还是奔赴多种挚爱活动，Nike Flex Plus 2 大童跑步鞋都能让孩子即刻出发，尽情畅跑玩乐。弹性拼接设计带来轻松便捷的穿脱体验；关键区域透气出众，经久耐穿；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令孩子自信畅动。
穿脱方便
两侧弹性拼接设计，拉伸可拓宽鞋口，让双足轻松穿入；收缩后即可营造舒适贴合脚感。
Flex Plus，鞋如其名
顾名思义，Flex Plus 意指柔韧灵活。鞋底融入深切凹槽设计，可随双足自如弯曲，塑就自然流畅的迈步体验。
透气舒适
网眼布略带弹性且透气出众，在孩子跑步和玩耍时提供有力支撑。
其他细节
- 外底鞋头和后跟部位融入橡胶贴片，经久耐穿
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
- 鞋头添加覆面，为易磨损部位带来出众耐穿性
产品细节
- 后跟与鞋舌搭配提拉设计
- 加固鞋头
- 显示颜色： 黑/暗灰/白色
- 款式： DV8999-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。