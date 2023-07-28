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      Nike Flex Plus 2 (GS)

      大童跑步童鞋

      ¥399
      ¥469
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      白色/泡沫粉/中柔粉/元素粉
      黑/暗灰/白色

      无论是课间玩耍、上体育课，还是奔赴多种挚爱活动， Nike Flex Plus 2 (GS) 大童跑步童鞋都能让孩子即刻出发，尽情畅跑玩乐。 弹性拼接设计带来轻松便捷的穿脱体验； 关键区域透气出众，经久耐穿； 并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令孩子自信畅动。

      • 显示颜色： 白色/泡沫粉/中柔粉/元素粉
      • 款式： DV8999-100

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