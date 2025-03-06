Nike Flex Plus 2 婴童运动鞋采用匠心设计，助力小宝贝轻松学步，开启自在畅玩之旅。另外，按重量计算，此鞋款采用部分再生材料制成。该鞋款助你记录小宝贝的初体验，留下美好回忆，同时赋予稚嫩双足舒适感受。弹性拼接设计带来轻松便捷的穿脱体验；柔韧灵活设计，让未来运动员自信迈步，自如前行。

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