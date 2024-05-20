跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Flex Plus 2 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥269
      ¥399
      32% 折让

      山峰白/浅矿石紫/白色/科技紫
      浅军械蓝/白色/黑
      足球灰/紫丁香红/微黄绿/深藏青
      暗蓝黑/树莓红/白色/蜜瓜绿
      光子灰/铁架黑/脉冲柠檬黄绿/激光橙

      Nike Flex Plus 2 (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，让孩子们课间休息、体育课还有进行挚爱活动时畅快玩乐。此外，按重量计算，该产品采用部分再生材料制成。弹性拼接设计，便于穿脱，让孩子爱不释脚。关键区域采用透气耐穿设计，专为稚嫩双足打造而成；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令孩子自信畅动。

      • 显示颜色： 山峰白/浅矿石紫/白色/科技紫
      • 款式： DV9000-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。