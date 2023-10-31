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      Nike Flex Plus 2 (PS) 幼童运动童鞋让孩子们即刻开启外出玩乐模式， 无论是课间休息、体育课还是挚爱活动，皆可尽兴畅玩。 采用弹性拼接设计，免除系带烦恼，穿脱自如，让小宝贝爱不释脚。 融入柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令孩子自信畅动。

      • 显示颜色： 淡象牙白/白色/沙堆白/行动绿
      • 款式： FN8909-131

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