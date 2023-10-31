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      Nike Flex Plus 2 NN SE (PS)

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      Nike Flex Plus 2 NN SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋让孩子们即刻开启玩乐模式， 在课间游戏、体育课及其他挚爱活动中自如畅动，尽兴畅玩。 采用匠心弹性拼接设计，易于穿脱，定能成为宝贝的心头爱！ 关键区域采用透气耐穿设计，专为稚嫩双足打造而成。 鞋款经我们设计师匠心打造，柔韧灵活，能自如弯曲，塑就自然流畅的迈步体验，助宝贝自信向前。

      • 显示颜色： 黑/星云青/梦幻紫/荧光黄
      • 款式： FB2355-001

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