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      Nike Flex Runner (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥369

      Nike Flex Runner (TD) 婴童运动童鞋采用弹性一脚蹬款式设计，易于穿脱。两侧结合皮革材质，塑就出众结构感和支撑力。鞋底搭配柔软耐穿泡棉，赋予成长中的稚嫩双足灵动感受。

      • 显示颜色： 激光蓝/黑/亮眼柠檬黄/橙红
      • 款式： AT4665-405

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