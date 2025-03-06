Nike Flex Runner 2

幼童易弯折运动鞋

¥249
¥369
32% 折让

准备好畅玩了吗？从操场玩耍再到日常活动，Nike Flex Runner 2 幼童运动鞋皆可帮助小宝贝自由畅动。采用无鞋带设计，便于快速穿脱。固定带和内靴设计，为小宝贝在跑步和跳跃时带来舒适贴合感受。

  • 显示颜色： 黑/冷灰/白色/金属金
  • 款式： DJ6040-007

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.2

29.5: 鞋内长 19.1

31: 鞋内长 20.2

32: 鞋内长 21.2

33.5: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 22.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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