准备好畅玩了吗？从操场玩耍再到日常活动，Nike Flex Runner 2 幼童运动鞋皆可帮助小宝贝自由畅动。采用无鞋带设计，便于快速穿脱。固定带和内靴设计，为小宝贝在跑步和跳跃时带来舒适贴合感受。

显示颜色： 黑/冷灰/白色/金属金

款式： DJ6040-007