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      Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)

      婴童运动童鞋

      ¥329

      Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋采用新颖果汁风配色结合类似冰沙形状的涡纹元素，彰显浓浓夏日风情。该鞋款柔韧灵活且经久耐穿，助力呵护成长中的双足。一脚蹬设计弹力十足，易于穿脱；柔软鞋底，赋予稚嫩双足出众缓震效果。

      • 显示颜色： 金桔黄/原子绿/大学金/白色
      • 款式： DM4206-800

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