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      Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)

      婴童运动童鞋

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      集结未来跑者和章鱼爱好者！ 穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋， 尽情畅动吧。 无鞋带设计，便于穿脱。 该鞋款柔韧灵活，结合缓震泡绵鞋底，让小宝贝畅享奔跑和跳跃的乐趣。 海洋风格配色和章鱼图案，玩趣十足。

      • 显示颜色： 大学蓝/明亮橙/皇家蓝/山峰白
      • 款式： DX2516-400

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